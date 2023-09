Die Aufregung in Eisenhüttenstadt ist groß. In verschiedenen Eisenhüttenstadt-Gruppen auf der Social-Media-Plattform Facebook sowie in etlichen WhatsApp-Gruppen geht seit 15. September 2023 der Post einer bislang nicht bestätigten Straftat viral. Demzufolge sei eine 13-Jährige in Eisenhüttenst...