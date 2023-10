Es ist voll am Donnerstag (5. Oktober) an der Aral-Tankstelle in Słubice. Sehr voll. Eine Frau aus Oder-Spree tankt ihren Pkw voll. „Benzin für 1,30 Euro, weil Wahlkampf ist, habe ich gelesen“, freut sie sich, während sie noch zwei Kanister bereitstellt, „da lohnt sich die Fahrt doch auf jeden Fall!“

Allerdings: Die Preistafel der Tankstelle hat sie sich noch gar nicht angesehen. Und dort ist von 1,30 Euro jetzt nichts mehr zu sehen. Ja, eine Woche zuvor hatte der Liter Superbenzin bei Aral noch 6,02 Złoty (1,31 Euro) gekostet. Inzwischen ist dieser Preis wieder kräftig gestiegen, auf 6,65 Złoty. Umgerechnet sind das am Donnerstag 1,45 Euro. Und wer mit Euro zahlt, den kostet der Liter Superbenzin sogar 1,47 Euro.

Preiserhöhung um mehr als 10 Prozent

Eine Preissteigerung um mehr als 10 Prozent gegenüber der Vorwoche – Aral ist damit nicht mal der teuerste Anbieter in Słubice. An den beiden Shell-Tankstellen ist Superbenzin sogar noch etwas teurer, kostet nun 6,69 Złoty (1,46 Euro). Und bei Diesel sieht das ganz ähnlich aus. Vor einer Woche war Dieselkraftstoff für 5,97 Złoty bis 6,14 Złoty (1,30 Euro bis 1,33 Euro) zu haben. Jetzt kostet der Liter Diesel bei Aral 6,62 Złoty (1,44 Euro) und an den beiden Shell-Tankstellen 6,65 Złoty oder 6,66 Złoty (1,45 Euro).

Die kurze Zeit der ungewöhnlichen Tiefstpreise im Parlamentswahlkampf – ist sie schon wieder vorbei? Wie berichtet, hatte der Staatskonzern Orlen Mitte September die Kraftstoffpreise radikal gesenkt, trotz steigenden Rohölpreises. Superbenzin kostete erstmals seit vielen Monaten wieder weniger als 6 Złoty. Ein leicht zu durchschauendes Wahlgeschenk der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, wurde in polnischen Medien und in sozialen Medien schnell vermutet; nach der Wahl am 15. Oktober würden die Preise wieder deutlich steigen. Die anderen Anbieter hatten zähneknirschend nachgezogen.

Benzin und Diesel ausverkauft

Und im Nachbarland setzte ein wahrer Ansturm auf die Tankstellen ein. Viele Menschen füllten Kanister um Kanister, legten sich einen Kraftstoff-Vorrat an. Entlang der Grenze zu Deutschland kam noch der Tanktourismus dazu. Die Nachfrage wuchs so stark, dass an manchen Tankstellen Kraftstoffe knapp wurden. In Słubice zum Beispiel waren Benzin und Diesel bei Orlen am vergangenen Sonntag (1. Oktober) zeitweise ausverkauft.

Wahlkampf-Preis: An der Tankstelle des Staatsunternehmens Orlen in Słubice kostet Superbenzin auch am 5. Oktober 2023 noch weniger als 6 Złoty. An allen anderen Tankstellen steigen die Kraftstoffpreise wieder.

© Foto: Frank Groneberg

Das Staatsunternehmen Orlen ist das einzige, das noch unbeirrt am Wahlkampf-Preis festhält. Der Liter Superbenzin kostet hier auch am Donnerstag noch 5,99 Złoty – laut dem offiziellen Umrechnungskurs der polnischen Nationalbank (1 Euro gleich 4,597 Złoty) sind das 1,30 Euro. Und Diesel kostet hier wie vor einer Woche 6,14 Złoty (1,33 Euro).

Große Preisunterschiede in Polen

Alle anderen Anbieter haben ihre Preise mittlerweile wieder erhöht – allerdings durchaus unterschiedlich. Und so lohnt sich aktuell auch in Polen ein Preisvergleich an den Tankstellen. Während Superbenzin bei Orlen 5,99 Złoty (1,30 Euro) kostet, beträgt der Preis bei Circle K. und Intermarché 6,29 Złoty (1,37 Euro), bei Avia 6,39 Złoty (1,39 Euro), bei Aral 6,65 Złoty (1,45 Euro) und bei Shell jeweils 6,69 Złoty (1,46 Euro). Je nach Anbieter lassen sich bis zu 16 Cent je Liter sparen.

Teuerste Tankstelle in Słubice: Bei Shell sind die Preise für Superbenzin und Diesel am 5. Oktober 2023 am höchsten. Vor einer Woche waren sie noch um mehr als 10 Prozent niedriger.

© Foto: Frank Groneberg

Bei Diesel ist die Differenz nicht ganz so groß. Dieselkraftstoff kostet am Donnerstag bei Orlen 6,14 Złoty (1,33 Euro), bei Circle K. und Intermarché 6,24 Złoty (1,36 Euro), bei Avia 6,39 Złoty (1,39 Euro), bei Aral 6,62 Złoty (1,44 Euro) und bei Shell 6,65 oder 6,66 Złoty (1,45 Euro). Der Preisunterschied beträgt je nach Anbieter bis zu 12 Cent je Liter.

Ersparnis immer noch groß

Die Kampfpreise der vergangenen Wochen in Polen sind also weitgehend passé – sparen können deutsche Kraftfahrer beim Tanken aber natürlich trotzdem. Denn in Deutschland sind die Preise für Kraftstoff nach wie vor ungleich höher. Superbenzin kostet in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Müllrose aktuell bis zu 2 Euro je Liter, Diesel bis zu 1,95 Euro je Liter. Eine genaue Preisbeobachtung über einen festen Zeitraum, wie wir sie sonst vornehmen, war in dieser Woche nicht möglich: Wegen technischer Probleme sind die minutengenauen Preise von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag nicht an die bekannten Preisportale wie www.benzinpreis.de www.clever-tanken.de oder www.adac.de gemeldet worden.

Mehr als 60 Cent je Liter sparen

Vor einer Woche hatten Kraftfahrer beim Tanken in Słubice noch bis zu 71 Cent je Liter Superbenzin und bis zu 64 Cent je Liter Diesel sparen können. Eine annähernd große Ersparnis lässt sich heute nur noch erzielen, wenn man beim Staatsunternehmen Orlen tankt. An allen anderen Tankstellen in Polen fällt die Ersparnis zwar wieder etwas geringer aus, beträgt aber immer noch bis zu 63 Cent bei Superbenzin und bis zu 59 Cent bei Diesel.