Wer dieser Tage zum Tanken nach Polen fährt, reibt sich verwundert die Augen: Die Spritpreise sind stark gesunken. In Słubice, der polnischen Nachbarstadt von Frankfurt (Oder), ist der Preis für den Liter Superbenzin erstmals seit vielen Monaten unter die Marke von 6 Złoty (laut aktuellem Umrechnungskurs 1,30 Euro) gefallen.

Während in Deutschland die Preise für Benzin und Diesel fast unverändert hoch sind, befinden sie sich in Polen auf Talfahrt. Noch Ende August 2023 hatte Superbenzin in Słubice zwischen 6,75 Złoty und 6,85 Złoty (damals 1,51 Euro bis 1,53 Euro) je Liter gekostet. Diesel war für 6,45 Złoty bis 6,55 Złoty (damals 1,44 Euro bis 1,47 Euro) zu haben – aktuell: ab 5,94 Złoty (1,29 Euro). Und das, obwohl der Weltmarktpreis für Rohöl seit August weiter gestiegen ist.

Wahlgeschenk vermutet

Über die möglichen Gründe für diese Preissenkungen wird in polnischen Medien und in den sozialen Medien angeregt diskutiert und spekuliert. Eine oft angeführte Erklärung: Am 15. Oktober findet in Polen die nächste Parlamentswahl statt. Und die nationalkonservative Regierungspartei PiS wolle die Wähler auch über niedrigere Spritpreise für sich gewinnen, heißt es. Auffallend ist jedenfalls, dass die Spritpreise Ende vergangener Woche zuerst an den Tankstellen des polnischen Staatsunternehmens Orlen radikal gesenkt worden waren. Die anderen Anbieter hatten dann wohl oder übel nachziehen müssen.

Von einer „kiełbasa wyborcza“ ist in sozialen Netzwerken immer wieder spöttisch die Rede, was wörtlich als „Wahlwurst“ übersetzt würde – so wird in Polen ein (leicht durchschaubares) Wahlgeschenk bezeichnet. „Bis zum 15. Oktober so viel wie möglich tanken!“, wird aufgerufen. Und augenzwinkernd wird der Wunsch geäußert: Mögen doch alle sechs Monate Wahlen stattfinden…

Preise in Deutschland gestiegen

Die Verbraucher jedenfalls freuen sich über die gesunkenen Kraftstoffpreise. Und deutsche Kraftfahrer können beim Tanken in Polen so viel Geld sparen wie schon lange nicht mehr. Wie viel? Wir notieren wie immer die Preise an zehn Tankstellen in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Müllrose – und zwar vom 25. September, 8 Uhr, bis zum 26. September, 16.30 Uhr. Superbenzin kostet in diesem Zeitraum je nach Tageszeit zwischen 1,83 Euro und 2,01 Euro je Liter, Diesel zwischen 1,74 Euro und 1,94 Euro. Bei unserem Vergleich Ende August waren die Preise geringfügig niedriger.

Niedrigstpreis: An der Tankstelle des polnischen Staatsunternehmens Orlen in Słubice kosten Benzin und Diesel am 26. September weniger als 6 Złoty je Liter. In Polen wird ein Zusammenhang zwischen der anstehenden Parlamentswahl und den plötzlichen Preissenkungen vermutet.

© Foto: Frank Groneberg

Die günstigsten Preise gelten im Vergleichszeitraum an den Tankstellen von Kaufland und Marktkauf, die höchsten an den Tankstellen von Esso in Frankfurt (Oder) und von Aral in Müllrose und Frankfurt (Oder). Interessant: Zu bestimmten Zeiten können Markentankstellen günstiger sein als die Supermarkt-Tankstellen. Am 26. September, 9.30 Uhr, kostet Superbenzin bei Kaufland in Frankfurt 1,98 Euro, bei Aral in Eisenhüttenstadt nur 1,87 Euro je Liter. Diesel kostet zu diesem Zeitpunkt bei Kaufland in Frankfurt 1,91 Euro, bei Aral in Eisenhüttenstadt nur 1,78 Euro je Liter.

Benzin für 1,30 Euro je Liter

In Polen notieren wir die Preise am 26. September an sieben Tankstellen in Słubice. Für die Umrechnung in Euro nutzen wir den offiziellen Umrechnungskurs der polnischen Nationalbank (1 Euro gleich 4,61 Złoty). Superbenzin kostet am Vergleichstag in Słubice zwischen 5,99 Złoty und 6,05 Złoty je Liter – das sind umgerechnet 1,30 Euro oder 1,31 Euro je Liter. Dieselkraftstoff kostet zwischen 5,94 Złoty und 6,01 Złoty je Liter – das sind umgerechnet 1,29 Euro oder 1,30 Euro je Liter. Günstigste Tankstelle ist diesmal die eingangs erwähnte Orlen-Tankstelle.

Enorme Ersparnis möglich

Wie hoch ist aktuell die Ersparnis für deutsche Kraftfahrer beim Tanken in Polen? Wer in Polen tankt, kann derzeit je nach Tageszeit zwischen 52 Cent und 71 Cent pro Liter Superbenzin sparen. Bei einem Tank, der 55 Liter Kraftstoff fasst, wären das bis zu 39 Euro je Tankfüllung. Bei Dieselkraftstoff beträgt die Ersparnis aktuell zwischen 44 Cent und 65 Cent je Liter.

Zum Tanken nach Polen: Auch an der Tankstelle von Aral in Słubice sind die Preise für Benzin und Diesel aktuell stark gesunken.

© Foto: Frank Groneberg

Wer in Polen tankt, spart also aktuell so viel Geld wie schon sehr lange nicht mehr. Und die Fahrt über die Grenze lohnt sich jetzt auch wieder für Kraftfahrer mit etwas längerem Anfahrtsweg. Der Tanktourismus ins Nachbarland dürfte in den kommenden Wochen weiter zunehmen.