Die Preise für Benzin und Diesel steigen in Deutschland weiter. Laut einer Auswertung des ADAC kostet Benzin aktuell im bundesweiten Durchschnitt 2,4 Cent mehr pro Liter als in der vergangenen Woche. Dieselkraftstoff ist demnach im Schnitt um 2,8 Cent je Liter teurer als vor einer Woche.

Ist diese Preissteigerung gerechtfertigt? Nein, sagt der ADAC. Das Preisniveau sei „deutlich überhöht“. Der Rohölpreis sei nur geringfügig gestiegen: „Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeit gut 85 US-Dollar, das ist rund ein Dollar mehr als vor Wochenfrist“, so der Verkehrsclub. Und er stellt fest: Auch das Ende der Sommerferien habe sich bemerkbar gemacht, „gerade zum Wochenende sind die Kraftstoffpreise merklich gestiegen“.

Benzin kostet bis zu 2,02 Euro

Wie sieht es in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Müllrose aktuell aus? Wir haben auch diesmal an zehn Tankstellen von Aral, Esso, Kaufland, Marktkauf und SB die Preisentwicklung über 24 Stunden beobachtet – vom 29. August, 13 Uhr, bis zum 30. August, 13 Uhr. Ergebnis: Auch in unserer Region sind die Spritpreise erneut gestiegen.

Der Liter Superbenzin kostet im Beobachtungszeitraum je nach Anbieter und Tageszeit zwischen 1,85 Euro und 2,02 Euro. Vor einer Woche betrug diese Spanne 1,83 Euro bis 2 Euro. Der Preis ist also im Schnitt um 2 Cent je Liter gestiegen. Der niedrigste Preis wird bei Marktkauf in Eisenhüttenstadt notiert, der höchste Preis bei Aral und Esso in Frankfurt (Oder).

Kaufland teurer als Aral und Esso

Dieselkraftstoff kostet im Beobachtungszeitraum an den zehn Tankstellen zwischen 1,68 Euro und 1,88 Euro je Liter. Vor einer Woche betrug der Preis 1,66 Euro bis 1,87 Euro. Auch hier ist der Preis also weiter gestiegen. Am preiswertesten ist Diesel bei Kaufland und Marktkauf in Eisenhüttenstadt zu haben, der höchste notierte Preis wird bei Esso in Frankfurt und bei Aral in Frankfurt und Müllrose aufgerufen.

Interessant ist ein Blick auf die Kaufland-Tankstellen. Während die Tankstelle in Eisenhüttenstadt zu jeder Tageszeit zu den günstigeren Anbietern gehört, werden bei Kaufland in Frankfurt (Oder) diesmal mehrfach höchste Preise verlangt, die zeitweise sogar höher sind als die an den Tankstellen der großen Konzerne. Mehrmals sind Superbenzin und Diesel dort teurer als zur selben Zeit bei Aral, Esso und SB. Und fast immer ist Kaufland in Frankfurt teurer als Kaufland in Eisenhüttenstadt – und zwar um bis zu 10 Cent je Liter Superbenzin oder Diesel. Ein Preisvergleich über Internetportale wie das von benzinpreis.de , wo die Preise jederzeit minutengenau angezeigt werden, lohnt sich also auf jeden Fall.

Preisanstieg auch in Polen

Zigaretten in Polen kaufen Weniger Tabaksticks erlaubt – worauf Grenzgänger achten sollten Frankfurt (Oder) Auch in Polen steigen die Kraftstoffpreise aktuell. Wie viel Geld kann dort bei Tanken gespart werden? Wie immer notieren wir die Preise an sieben Tankstellen von Aral, Avia, Circle K., Intermarché, Orlen und Shell in der Grenzstadt Słubice, und zwar nur einmal – in Polen bleiben die Preise den Tag über nahezu unverändert.

Diesel für 1,44 Euro je Liter

Am 30. August kostet Superbenzin in Słubice je nach Anbieter zwischen 6,75 Złoty und 6,85 Złoty je Liter. Laut dem offiziellen Wechselkurs der polnischen Nationalbank (1 Euro gleich 4,47 Złoty) sind das umgerechnet 1,51 Euro bis 1,53 Euro je Liter und damit im Schnitt 1 Cent je Liter mehr als vor einer Woche. Legt man den Umtauschkurs der Wechselstuben für Bargeld (1 Euro gleich 4,367 Złoty) zugrunde, kostet der Liter Superbenzin bei der Barzahlung mit Złoty aktuell umgerechnet 1,55 Euro bis 1,57 Euro.

Andere Zeiten: Vor zwei Jahren haben Autofahrer geflucht, wenn solche Preise an deutschen Tankstellen angezeigt wurden. Jetzt, im Sommer 2023, sind sie froh, wenn sie in Polen (hier: Avia-Tankstelle in Słubice) zu diesen Preisen „günstig“ tanken können.

© Foto: Frank Groneberg

Dieselkraftstoff kostet in Słubice am Vergleichstag je nach Anbieter zwischen 6,45 Złoty und 6,55 Złoty je Liter. Umgerechnet sind das laut dem offiziellen Wechselkurs 1,44 Euro bis 1,47 Euro je Liter. Das sind bis zu 2 Cent mehr als vor einer Woche. Mit dem Bargeldumtausch in einer Wechselstube verteuert sich Diesel auf umgerechnet 1,48 Euro bis 1,50 Euro je Liter.

Bis zu 51 Cent je Liter sparen

Einkaufen in Polen Ist der Biedronka bei Schwedt günstiger als Lidl und Co.? Schwedt/Krajnik Dolny Je nach Art des Bezahlens (Karte oder Bargeld) lässt sich also aktuell beim Tanken in Polen bis zu 51 Cent je Liter Superbenzin und bis zu 44 Cent je Liter Dieselkraftstoff sparen. Preiswertester Anbieter in Słubice ist auch in dieser Woche Avia. Am teuersten sind Benzin und Diesel an den beiden Shell-Tankstellen. Und: Die Shell-Tankstelle direkt hinter der Stadtbrücke ist sogar noch teurer als die zweite Shell-Tankstelle nahe dem kleinen Basar

Die einzige Tankstelle in Słubice, an der Kraftstoffpreise auch in Euro angezeigt werden, ist die von Avia. Wer dort bar in Euro zahlen möchte, bekommt den Liter Superbenzin für 1,52 Euro und den Liter Diesel für 1,46 Euro. Das ist zwar etwas teurer als nach der Umrechnung mit dem offiziellen Wechselkurs, aber deutlich günstiger als die Barzahlung in Złoty nach dem Umtausch in einer Wechselstube.