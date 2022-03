Es ist jetzt fast auf den Tag genau zehn Jahre her, da stöhnten Autofahrer ungläubig auf: Sagenhafte 1,78 Euro kostete am Abend des 14. März 2012 der Liter Superbenzin an einer Markentankstelle in Frankfurt (Oder). Und für jeden Liter Dieselkraftstoff sollten 1,57 Euro gezahlt werden. Di...