17 Hunde leben momentan im Tierheim an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt. Davon sind etwa zwölf vermittelbar. Zu ihnen gehört auch die eineinhalbjährige Lyra. Einen Superlativ kann sich die aus Rumänien stammende schwarz-weiße Mischlingshündin sicherlich anheften – sie ist wohl der mit Abstand anhänglichste bellende Vierbeiner im Tierheim.

Vor einigen Wochen war sie per Transporter an einem Sonnabend gegen 22 Uhr gebracht worden. „Sie war mir per Anruf angekündigt worden, ich musste extra ins Tierheim. Sie hat sich sofort an mich geklammert, wollte mich nicht loslassen“, erinnert sich Tierheimleiterin Ute Valentin.

Zu Menschen sehr aufgeschlossen

„Vielleicht hat sich bislang eine Frau besonders intensiv um sie gekümmert. Meistens sind es ja Frauen, die einen Hund extra auf den Arm nehmen und streicheln. Männer sind da nicht ganz so“, fügt die Tierheimleiterin hinzu.

Das hält jedoch Lyra nicht davon ab, sich auch bei Pfleger Roland Zahn ihre Streicheleinheiten abzuholen. „Sie ist eigentlich zu jedem anhänglich, den sie etwas kennt. Auch Fremden gegenüber ist sie sehr aufgeschlossen“, charakterisiert Ute Valentin ihren Schützling. „Sie kann wahrscheinlich auch 24 Stunden auf dem Schoß sitzen, jedenfalls habe ich sie bislang immer wegtreiben müssen“, sagt Pfleger Roland Zahn.

Daher wäre Lyra bei jemandem gut aufgehoben, der viel Zeit für sie hat. Ein Schutzhund wäre Lyra nicht unbedingt, aber ein Schmusehund allemal. Sie käme also in einer Wohnung gut zurecht.

Durch das Gassi gehen zum Wohnungshund

Ob die gechippte, geimpfte und kastrierte Lyra bereits stubenrein ist, kann Ute Valentin nicht sagen. Schließlich lebt Lyra zusammen mit Chiquita und Schneckerl, meistens ist es im Raum morgens nicht ganz trocken. „Kein Wunder, andere gehen abends mit den Hunden noch Gassi, diese Zeit haben wir nicht. Doch wenn man mit ihnen Gassi geht, dann dürfte es in der Wohnung auch bald trocken sein. Das haben die Hunde schnell raus“, erklärt Roland Zahn.

Interessenten für Lyra habe es auch schon gegeben, doch entweder war ihnen die etwa acht Kilogramm wiegende Hündin zu groß oder zu klein. Da sich Lyra auch mit ihren Artgenossen gut verträgt, gesund ist sowie geimpft, gechippt und kastriert, rechnet Ute Valentin fest damit, dass sich für Lyra bald ein Interessent gefunden hat.

Tierpension, Oderlandstraße 3, Eisenhüttenstadt, Tel. 03364 283442