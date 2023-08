Wuschel hat schon gute und schlechte Zeiten erlebt. Das Schicksal des dreibeinigen Hundes bewegte vor nicht allzu langer Zeit die Menschen der Region Eisenhüttenstadt. Vor gut zwei Jahren fieberten viele mit und hofften, dass Wuschel sein Glück findet.

Und wie das Leben so spielt: Es war ein Auf und Ab für den Hund, der im Jahr 2021 aus Rumänien nach Eisenhüttenstadt kam. In dem südosteuropäischen Land war er angefahren und geschlagen worden. Selbst eine OP konnte das hintere, rechte Bein des Tieres nicht retten.

Aber der Hund ließ sich nicht unterkriegen. Er rappelte sich auf und eroberte die Herzen der Tierheim-Mitarbeiter an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt im Sturm, und nicht nur die. Die gaben ihm aufgrund seines wuscheligen Fells auch den Namen Wuschel

Es dauerte nicht lange, da fand er erneut sein Glück, das war im Oktober 2021. Von da an lebte er bei einem jungen Mann in der Region. Und Ute Valentin, die Chefin der Tierpension in der Oderlandstraße, war guter Dinge, dass das Kapitel „Wuschel“ damit abgeschlossen sei – mit einem Happy End. So sah es auch bis Anfang August 2023 aus. Da klingelte es in der Tierpension – wie so oft. Und womit Ute Valentin nie gerechnet hätte: Wuschel wurde ihr erneut gebracht.