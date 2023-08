Wer kennt diesen schwarzen Hund? Bei dem Schäferhund-Mischling handelt es sich genaugenommen um eine Hündin, deren Alter Ute Valentin, Chefin der Tierpension an der Oderlandstraße, auf zwei bis drei Jahre schätzt. In dieser Woche wurde das Tier in das Tierheim gebracht, nachdem es an einem Einkaufsmarkt zurückgelassen worden war.

Die Hündin sei am 8. August mehrere Stunden vor dem Edeka im City Center Eisenhüttenstadt festgemacht gewesen, erzählt die Tierheim-Chefin. Edeka habe Fressnapf darüber informiert und die Verantwortlichen dort setzen sich schließlich mit Ute Valentin in Verbindung. Gegen 18 Uhr brachte man ihr das Tier an die Oderlandstraße, weil niemand es abgeholt hatte.

Tierheim-Chefin hofft, dass sich jemand den Hund kennt

Die Hündin sei gechipt, aber „leider nicht gemeldet“, informiert die Tierheimchefin. Viele wüssten nicht, dass sie die Tiere nach dem Chippen bei Tasso registrieren lassen sollten. „Die von Fressnapf haben ihr den Namen Cassy gegeben, darauf hört sie sogar“, sagt Ute Valentin, die nun hofft, dass sich der Besitzer doch noch meldet.

„Man weiß ja nicht, was passiert ist“, sagt sie und versucht eine Erklärung dafür zu finden, warum das Tier einfach angebunden zurückgelassen wurde. „Es gibt so viele Möglichkeiten.“ Ute Valentin fragt nun: „Wer vermisst seinen Hund?“

Mobil ist „Cassy“ auf jeden Fall. Neugierig läuft sie an diesem Tag über das Gelände an der Tierpension. Sie macht einen gesunden Eindruck, das bestätigt auch Ute Valentin, deren Tierheim aktuell mal wieder aus allen Nähten platzt

Tierpension, Oderlandstraße 3, Eisenhüttenstadt, Tel. 03364 283442