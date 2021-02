Der sechsjährige Labrador-Mischling Coco ist einer von 25 Hunden, die derzeit im Eisenhüttenstädter Tierheim Am See an der Vogelsänger Chaussee leben. Um die 400 Hunde vermittelt das von Jana Feister geführte Tierheim jährlich.Der aus Rumänien kommende Coco wartet seit zwei Wochen in seinem Z...