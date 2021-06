Sein ganzes Leben ist der elfjährige Malinois-Mischlingsrüde Falco von Menschen liebevoll umsorgt worden – an seinem Lebensabend musste er ins Tierheim Am See in Eisenhüttenstadt. „Falco ist eine Seele von Hund“, sagt Tierheimleiterin Jana Feister. Bis zuletzt habe er an der Seite seines Fr...