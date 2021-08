Mika ist eine von neun Mischlings-Hunden, die vor vier Wochen aus einem Tierheim in Rumänien in das Eisenhüttenstädter Tierheim an der Oderlandstraße gekommen sind. Sie ist ein halbes Jahr alt. Untergebracht in Eisenhüttenstadt ist sie zusammen mit ihrer Schwester Mimmi, die wie sie aus dem selben Wurf stammt.

Laut Tierheim-Leiterin Ute Valentin ist die Hündin wie ihre Schwester Mimmi anscheinend auf der Straße aufgewachsen, bevor sie in da...