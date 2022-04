Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr im Amt Schlaubetal: Die Ortswehren in Müllrose , in Grunow, in Mixdorf , in Rießen und in Schernsdorf werden am 12. April gegen 18.50 Uhr alarmiert. Die Leitstelle Oderland schickt die Feuerwehrleute aus fünf Ortswehren zur Landesstraße L 37. Im Ab...