Die Freilichtbühne von Eisenhüttenstadt war und ist in diesem Jahr als Veranstaltungsort Besuchermagnet. Und auch am Freitag (4. August) und am Sonnabend (5. August) wird das nicht anders sein. Vor allem am Freitag zieht Schlagerstar Matthias Reim die Fans in Scharen an.

„Es wird voll“, sagt Thomas Alisch zum Konzert am Freitag mit Matthias Reim . Nachdem die Prognosen für das Wochenende schönes Wetter voraussagen, zieht der Ticketverkauf noch einmal an. „Jetzt rennen sie uns die Bude ein“, sagt der Veranstalter.

Matthias Reim in Eisenhüttenstadt: Wo gibt es noch Karten?

Karten gibt es noch in der Tourismusinformation in der Lindenallee oder im Internet über die Ticketplattform eventim. Bei eventim kann man noch bis 16 Uhr am Freitag eine Karte kaufen. Ob es eine Abendkasse geben wird, kann Thomas Alisch noch nicht sagen. In jedem Fall rät er: „Man sollte sich ranhalten.“

Da mit mehr als 2000 Besuchern gerechnet wird, empfiehlt Thomas Alisch allen, die mit dem Auto kommen, auch den Parkplatz auf dem Zentralen Platz am Rathaus zu nutzen. Zwar gibt es in der Bergstraße und auch an der Landesstraße Richtung Diehlo Parkplätze, die aber bei so vielen Besuchern erfahrungsgemäß nicht ausreichen.

Das Konzert am Freitag beginnt um 19 Uhr. Im Vorprogramm singt Tina Söllner, die sich auf ihren Auftritt schon sehr freue, weiß Thomas Alisch. Einlass ist eigentlich ab 18 Uhr. „Wir wollen aber gucken, dass wir aufgrund des Andrangs den Einlass etwas vorziehen“, sagt der Veranstalter. „Wer vorne an der Bühne stehen will, sollte etwas eher da sein.“

Geöffnet sind die zwei Eingänge, der Haupteingang von der Bergstraße aus, und der Eingang für diejenigen, die von dem Parkplatz an L43 kommen. Angesichts der vielen Besucher seien auch noch zusätzliche Toiletten aufgestellt worden.

90er-Festival: Stimmung bis 1 Uhr nachts

Am Sonnabend freut sich Thomas Alisch bei dem 90er-Festival besonders auf die beiden Live-Acts Captain Jack und Groove Coverage. Und er betont: „Sie werden beide live auf der Bühne stehen, mit ihren Hits, die man kennt.“ Das Festival komplettiert die Venga Venga Live-Show mit Deutschlands verrücktester Partycrew, so die Eigenwerbung.

In jedem Fall ist bis 1 Uhr Stimmung garantiert und Thomas Alisch ist sicher: „Man kriegt viel geboten.“ Los geht es am Sonnabend, 18 Uhr. Karten für 25 Euro gibt es ebenfalls in der Tourismusinformation und bei eventim.

„Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende“, blickt Thomas Alisch voraus, für den es gleichzeitig der Abschluss der diesjährigen Freilichbühnensaison ist. Der Geschäftsführer der Roxx Event Location in Eisenhüttenstadt, hat den Konzertsommer gemeinsam mit Marc Wiedemann, Chef der MW Sport GmbH in Müllrose, erstmals organisiert. Unter anderem haben sie den Weltstar David Garrett nach Eisenhüttenstadt geholt, der sogar ein zweites Mal auftrat, weil das erste Konzert restlos ausverkauft war.

Da passt es, dass auch zum Abschluss noch einmal der Nerv getroffen wurde. „Die Veranstaltungen sind gut angenommen worden, die Location ist cool“, so Thomas Alisch. Gleichzeitig haben die Konzerte auch weit über die Region hinaus gestrahlt. Vor allem über die Ticketplattform lässt sich gut nachvollziehen, woher die Besucher kamen und kommen. Bei David Garrett waren es mehrere hundert, die aus Berlin angereist waren.

Für Matthias Reim machen sich zum Beispiel Fans aus Bayern auf die Reise. „Es ist wichtig für die Region, dass wir auch überregional Leute ziehen“, sagt Thomas Alisch. Und es zeige, dass Werbung auch überregional funktioniere.

Die Saison auf der Freilichtbühne ist damit aber noch nicht beendet. am 29. August ist eine Schottische Musikparade zu erleben mit Dudelsackspielern, Tänzern und Sängern. Und am 16. September, dann tatsächlich zum Abschluss der erfolgreichen Saison, ist noch einmal ein richtiges Highlight zu erleben. Olaf Schubert und seine Freunde werden am 16. September die Freilichtbühne zum Lachen bringen.