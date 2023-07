Straßenmusik und Hoftheater. Kinderfest und Flohmarkt. Dorffest, Limbo-Party und Deutsche Meisterschaften im Boxen. Und der 1. FC Köln ist auch live zu erleben. Wer am Wochenende in der Region zwischen Brieskow-Finkenheerd, Müllrose und Neuzelle was erleben will, der hat mal wieder die Qual der Wahl. Wir haben die besten Tipps.

Groß gefeiert wird am Wochenende in Müllrose, und zwar das Jubiläum 125 Jahre Müllroser Sportverein. Höhepunkt am Freitag ist das „Dinner in Rot und Weiß“ auf der Seepromenade. Jeder, der das möchte, darf mitdinnieren: rote und/oder weiße Kleidung anlegen, Stuhl, Tisch und etwas zu essen mitnehmen und ab 18.30 Uhr auf der Seepromenade mit vielen Gleichgesinnten die Abendstimmung genießen.

1. FC Köln zu Gast in Müllrose

Am Sonnabend beginnt um 10 Uhr im Schützenhaus ein Schachtraining mit Großmeister Thomas Pähtz. Auf dem Sportplatz am Hohenwalder Weg ist ab 15.30 Uhr der 1. FC Köln zu Gast – in Form seiner Traditionsmannschaft namens „die FC-Altinternationalen“, die ein Spiel gegen das Traditionsteam des MSV bestreitet. Karten kosten 8 Euro (inklusive Vorspiel MSV gegen 1. FC Frankfurt ab 12.30 Uhr), Kinder bis zehn Jahre sind gratis dabei.

Und zum Abschluss stehen am Sonntag ab 9.30 Uhr am Freibad und auf der Seepromenade Frühsport, Kutterrudern und Schnupperkurse im Segeln auf dem Programm.

Im Club Marchwitza in Eisenhüttenstadt, Diehloer Berge 6, wird es am Freitag bluesig. Zu Gast ist das Projekt „Blues Culture“. Dahinter verbergen sich die Musiker Abi Wallenstein (Gitarre, Gesang), Steve Baker (Mundharmonika, Gesang) und Martin Röttger (Schlagzeug). Konzertbeginn ist um 21 Uhr. Karten kosten 18 Euro.

Theaterfest am Friwo

Vor dem Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt wird am Sonnabend, 10 Uhr, auf die „Theater-Sommer-Terrasse“ eingeladen. Bis 17 Uhr gibt es auf den Treppenstufen an der Lindenallee Straßenmusik, Tanz, einen Flohmarkt, Streetball, Kinderschminken, Graffiti und anderes mehr. Der Eintritt ist frei. Um 20 Uhr beginnt dann auf dem Innenhof das Freilufttheater mit der Liebesgeschichte „Cyrano“, die zuvor auch schon am Freitagabend, 20 Uhr, gespielt wird. Karten kosten zwischen 12,40 Euro und 15 Euro.

Vogelsänger Kirchenchor wird 70

Ein paar Kilometer weiter werden in Vogelsang am Wochenende das Dorffest und der 70. Geburtstag des Vogelsänger Kirchenchores gefeiert. Auf dem Programm stehen am Sonnabend die Kaffeetafel (15 Uhr), das Jubiläumskonzert des Vogelsänger Kirchenchores (16 Uhr), ein Konzert einer Andrea-Berg-Imitatorin (17 Uhr) und abends eine Tanzparty. Außerdem gibt es einen Flohmarkt und Spiele für Kinder. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen. Der Eintritt ist frei.

Blasmusik am Wasser: Der Musikverein Müllrose spielt am Sonntag das nächste „Müllroser Seekonzert“. (Archivbild)

© Foto: Frank Groneberg

In der Dorfkirche Bomsdorf findet am Sonnabend, 15 Uhr, ein Konzert statt. Zu Gast ist das christliche Jugendensemble „Wegpunkt“, das mit Band und Chor Musik zu Ehren Gottes macht. Die Sounds sind durchaus auch rockig-modern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Der Fischerei- und Naturschutzverein Dorchesee Schwerzko veranstaltet am Sonnabend, 15 Uhr bis 20 Uhr, einen Angeltag am Dorchesee (Schwerzko, Zur Mittelmühle 8). Angelkarten sind für 5 Euro vor Ort erhältlich.

Limbo-Party mit Contest

Im Kloster Neuzelle beginnt am Sonnabend, 13 Uhr, eine Sonderführung über und durch den Weinberg. Oben drauf wächst der Wein der Klosterwinzer, unten drin können im Museum die Neuzeller Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab besichtigt werden. Die Teilnahme kostet 12 Euro, Karten gibt es in der Besucherinformation Neuzelle zu kaufen.

Im Club Eastside 87 in Eisenhüttenstadt, Lindenallee 56, findet am Sonnabend eine „Summer-Limbo-Party“ statt. Beim Limbo-Contest werden die besten Limbo-Tänzer gesucht.

Sportfest in Groß Lindow

Der Sportverein Blau-Weiß Groß Lindow 1909 lädt am Sonnabend zum traditionellen Groß Lindower Sportfest ein. Auf dem Sportplatz am Knappenweg beginnt um 9 Uhr ein bereits ausgebuchtes Beachvolleyballturnier und um 14 Uhr ein Turnier im Kleinfeldfußball, für das Anmeldungen noch möglich sind. Eine Hüpfburg, Torwandschießen, Fußballtennis, Kinderschminken und andere Angebote runden das Programm ab. Abends findet auf der Terrasse der Sportplatzgaststätte eine Tanzparty statt. Der Eintritt kosten für den gesamten Tag inklusive Party 3 Euro.

Meisterschaften der Boxer

Sportlich wird es auch in der Inselhalle in Eisenhüttenstadt: Dort werden bis Sonnabend die Deutschen Meisterschaften im Boxen der Alterklasse U19 ausgetragen. Die Vorrundenkämpfe finden bis Donnerstagabend statt. Die Halbfinals der jungen Männer beginnen am Freitag um 11 Uhr, um 15 Uhr und um 19 Uhr, die fünf Finalkämpfe der jungen Frauen um 19 Uhr. Die 13 Finalkämpfe der jungen Männer finden am Sonnabend ab 11 Uhr statt. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt kostet für die Kämpfe am Freitag ab 19 Uhr und am Sonnabend 5 Euro und gilt für beide Tage.

Sonntag in Müllrose

Am Sonntag erklingt beim nächsten „Müllroser Seekonzert“ wieder Blasmusik. Der Musikverein Müllrose spielt diesmal auf der Terrasse des Gasthauses „Am Kanal“ direkt am Oder-Spree-Kanal. Von 10 Uhr bis 12 Uhr wird musiziert. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am Sonntag findet die nächste „Müllroser Stadtführung“ statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr die Schlaubetal-Information im Rathaus. Die Teilnahme kostet 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre nehmen kostenlos teil. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 033606 77290.