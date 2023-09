Das erste Wochenende nach dem Ende der Sommerferien steht vor der Tür und bringt – so versprechen es zumindest die Meteorologen in ihren Vorhersagen – den Sommer zurück. Und das ist auch gut so, denn zwischen Brieskow-Finkenheerd und Ratzdorf, zwischen Müllrose und Eisenhüttenstadt ist wieder jede Menge los. Wir haben die besten Tipps.

Auf viele Besucher freuen sich die Organisatoren des Dorffestes in Grunow-Dammendorf, das am Sonnabend ab 14 Uhr gefeiert wird, und zwar auf dem Spielplatz und Rastplatz in Dammendorf. Zum Auftakt spielt das Blasorchester „Oder-Spree“. Ab 16.30 Uhr präsentiert der Sänger, Kabarettist und Unterhaltungskünstler Bob Lehmann seine Show „Die fesche Schlagersause“.

Schlagershow mit Bob Lehmann

Der Tanzsportverein „Schlaubegetümmel“ aus Müllrose tanzt ab 17.30 Uhr für die Gäste in Dammendorf. Und um 19 Uhr beginnt der große Tanzabend mit Livemusik von der Partyband „Saxobeatz“. Dazu gibt es Kinderschminken, Spiele zum Mitmachen, ein Quiz und mehr. Der Eintritt ist frei.

Gefeiert wird am Sonnabend auch das Dorffest in Schwerzko. Nach der Eröffnung um 14 Uhr wird die Festschrift „650 Jahre Schwerzko“ (das Jubiläum ist 2022 gefeiert worden) vorgestellt. Ab 15 Uhr tanzt eine Tanzgruppe aus Brieskow-Finkenheerd für die Besucher, ab 17 Uhr spielt der EKO-Traditionsspielmannszug und um 18 Uhr beginnt eine Disco unter freiem Himmel. Zum Programm gehören auch Kutschfahrten und Spaß auf der Hüpfburg. Der Eintritt ist frei.

Schlager-Rock in Wiesenau

Wer die Fernsehsendung „Supertalent“ kennt, der kennt wahrscheinlich auch die Band „Rebel Tell“. Die vier Musiker aus Wesel (Nordrhein-Westfalen) sind am Sonnabend beim 3. Spätsommerfest in Wiesenau, das auf dem Sportplatz stattfindet, zu erleben. Ab 19 Uhr spielen sie dort ihren „Schlagerbilly zum Abfeiern“, wie es in der Ankündigung heißt. Schlagerbilly heißt, dass bekannte Schlager in rockigen Arrangements gespielt werden. Die Karten kosten an der Abendkasse 30 Euro. Bereits am Freitagabend, 19 Uhr, wird auf dem Sportplatz eine Tanzparty mit einem DJ gefeiert. Eintritt: 5 Euro.

Kämpfe im Ring und im Käfig

Boxabend in der Inselhalle „René Hübners letzter Gong“ ertönt am Sonnabend in Eisenhüttenstadt. Mit einem großen beendet Profiboxer René Hübner seine Profilaufbahn . Gegen Christian Dulz kämpft er um die Deutsche Meisterschaft. Im Vorprogramm sind Kämpfe im Karate und im Mixed Martial Arts (MMA) zu erleben. Letztere werden im schwarzen Käfig ausgefochten. Der Einlass beginnt um 16 Uhr, Eintrittskarten kosten 29 Euro.

Blasmusik auf der Seepromenade: Der Musikverein Müllrose beendet am 2. September mit einem abendlichen Zapfenstreich die Reihe der „Müllroser Seekonzerte“. (Archivbild)

© Foto: Frank Groneberg

Mit dem traditionellen abendlichen Zapfenstreich wird am Sonnabend, 19 Uhr, die Reihe der „Müllroser Seekonzerte“ beendet. Zum Saisonabschluss spielen die Musiker des „Musikvereins Müllrose“ auf der Seepromenade am Ufer des Großen Müllroser Sees. Bis um 21 Uhr können sich die Besucher an der Blasmusik erfreuen und dazu Getränke und Imbiss genießen. Der Eintritt zum Zapfenstreich ist frei.

150 Jahre Kirche

In Groß Lindow wird am Sonntag das Jubiläum „150 Jahre Kirche in Oberlindow“ begangen. Die evangelische Kirchengemeinde lädt aus diesem Anlass um 14 Uhr zu einem Festgottesdienst ein. Erinnert wird damit zugleich an den Abschluss der umfassenden Sanierung der Kirche vor 30 Jahren. Es singt der Kirchenchor „Cantates“.

Klassikkonzert in Müllrose

Freunde klassischer Musik sind am Sonntagabend zu einem besonderen Konzert in die Stadtkirche in Müllrose eingeladen. Dort beginnt um 18 Uhr ein Konzert für Orgel und Solosopran. Gemeinsam musizieren die Sopranistin Èlia Farreras-Cabero und an der Orgel Kirchenmusikdirektor Matthias Elge. Im Konzert erklingen Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Gabriel Fauré, Johann Sebastian Bach und Edward Grieg. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird am Ausgang gebeten.

Die Sonne in Hochglanz: Der Himmel, Wolken, Häuser und Bäume spiegeln sich im Modell der Sonne auf dem Rathaushof in Müllrose. Die Edelstahlkugel ist am 3. September Treffpunkt für eine geführte Wanderung auf dem Müllroser Planetenweg.

© Foto: Frank Groneberg

Zu einer geführten Wanderung auf dem Müllroser Planetenweg lädt der Verein „Astrowis“ am Sonntag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Modell der Sonne auf dem Rathaushof in Müllrose. Während der Wanderung informieren Mitglieder des Vereins die Teilnehmer über die Planeten und die anderen Himmelskörper, die auf dem Weg dargestellt sind. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

Dampferfahrt am Sonntag

Der Raddampfer „Alexander“ startet auch an diesem Wochenende in Eisenhüttenstadt zu einer Dampferfahrt auf dem Oder-Spree-Kanal. Am Sonntag steht eine zweieinhalbstündige EKO-Tour auf dem Plan. Treffpunkt ist die Anlegestelle am Trockendock, wo das Schiff um 13 Uhr ablegt. Im Fahrpreis von 30 Euro pro Person sind Kaffee und Kuchen bereits inbegriffen. Kartentelefon: 01575 8299907.