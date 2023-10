Drachenfest und Lichternacht, Herbstfest und Kinderflohmarkt, Barockkonzert, Jazz, Ausbildungsmesse und Damperfahrt – am Wochenende 14./15. Oktober 2023 ist wieder viel los in der Region zwischen Eisenhüttenstadt und Müllrose, Brieskow-Finkenheerd und Neuzelle. Worauf Sie sich freuen können? Wir haben die besten Tipps.

Der Herbst wird sich am Sonnabend (14. Oktober) mit viel Wind präsentieren – bestes Wetter für alle Freunde fliegender Drachen. Der Verein Kulturschmiede Brieskow-Finkenheerd lädt am Sonnabend zum Drachenfest auf dem Sportplatz in Brieskow-Finkenheerd ein. Von 13 Uhr bis 16 Uhr gibt es nicht nur viel Wind, sondern auch eine Imbissversorgung.

Kinderflohmarkt in Neuzelle

Mit dem Schauspieler und Sänger Dean Reed beschäftigt sich ein Film, der am Sonnabend, 10 Uhr, im Gewi-Treff in Eisenhüttenstadt, Alte Ladenstraße, aufgeführt wird. Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin hatten zu Dean Reed recherchiert. Als Ergebnis entstand der Film „Dean Reed. Hammer und Sichel und Rock ’n’ Roll“.

Auf dem Gelände Am Bauernmarkt in Neuzelle, Ossendorfer Chaussee, findet am Sonnabend der Neuzeller Kinderflohmarkt statt. Von 9 Uhr bis 12 Uhr kann gestöbert, gefeilscht und gekauft werden. Der Feuerwehrverein Neuzelle übernimmt die Imbissversorgung.

Ausbildungs- und Jobmesse am Sonnabend

Ausbildungs- und Jobmesse „Startzeit“ in Eisenhüttenstadt nicht verpassen. Im Trainingszentrum von ArcelorMittal präsentieren sich von 10 Uhr bis 15 Uhr gut 100 Unternehmen und Institutionen. Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen, und Erwachsene, die sich beruflich verändern möchten, sollten am Sonnabend dienicht verpassen. Im Trainingszentrum von ArcelorMittal präsentieren sich von 10 Uhr bis 15 Uhr gut 100 Unternehmen und Institutionen. Ein Rahmenprogramm mit Kultur und Mitmach-Angeboten machen die Messe zu einem Event für die ganze Familie. Das Traingszentrum befindet sich in der Straße 16, die Zufahrt erfolgt über die Schönfließer Wache von ArcelorMittal (Tor 3, Grubenbahnstraße/B 112). Zu jeder vollen Stunde fährt ein kostenloser Zubringerbus vom Bahnhof Eisenhüttenstadt über den Busbahnhof zur Messe.

Herbstfest in Steinsdorf

Auf Clown Faxilus dürfen sich alle Kinder freuen, die am Sonnabend das Herbstfest in Steinsdorf besuchen. Das Fest beginnt um 14 Uhr auf dem Hof der Gaststätte Liem in Steinsdorf, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist der Ortsbeirat.

Spaß mit Kindern: Clown Faxilus wird am Sonnabend, 14. Oktober, auf dem Herbstfest in Steinsdorf für gute Laune sorgen. (Archivbild)

In Eisenhüttenstadt startet am Sonnabend, 12.30 Uhr, der Raddampfer „Alexander“ zu einer Schleusentour. Die Fahrt dauert zweieinhalb Stunden. Karten kosten inklusive Kaffee und Kuchen 30 Euro. Die Anlegestelle befindet sich Am Trockendock 1a, Kartentelefon: 0157 58299907.

Auf dem Gelände der W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) GmbH in Müllrose, Gewerbeparkring 7, beginnt am Sonnabend, 17 Uhr, das diesjährige Werkstattkonzert in der Orgelbauwerkstatt Sauer. Clemens Arndt und Markus Behrsing musizieren als Saxofonduo „Wind Wind“. Sie spielen ein Programm, das von der europäischen Musiktradition über die Weltmusik bis zum Jazz reicht.

Lichternacht in Neuzelle

So richtig romantisch wird es am Sonnabend rund um den Klosterteich und im Kloster Neuzelle. Dort findet am Abend die Neuzeller Lichternacht statt. Unter dem Motto „Traumzeit. Licht-Traum-Nacht“ gibt es ein Kunstprogramm mit Lichtinstallationen, Chormusik, fantasievollen 3D-Projektionen und einer Feuershow. Um 18.30 Uhr startet ein Lampionumzug. Der Eintritt ist frei.

Finale auf der „MS Goldberg“

„Reich’ mir zum Abschied noch einmal die Hände“, heißt es am Freitagabend, 19 Uhr, auf dem jüdischen Kulturschiff MS „Goldberg“ in Eisenhüttenstadt, wo das Schiff am Bollwerk vor Anker liegt. Andrea Chudak (Sopran), Tobias Hagge (Bass), Max Doehlemann (Klavier) und Judith Kessler (Erzählerin) lassen Paul Abraham, den „König der Operette“, und seine schönsten Hits wieder auferstehen. Der Sonnabend gehört dann der Ballraummusik von Swing bis Tango. Das Orchester „The Oskar Strock & Eddie Rosner Orchestra“ spielt beschwingte Musik von Strock und Rosner – ein Fest für Liebhaber der gehobenen und verjazzten Tanz-Musik. Auch diese Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. frei.

Am Sonntag schließlich folgt die letzte Veranstaltung auf der „MS Goldberg“ in Eisenhüttenstadt in diesem Jahr. Das Felix Klein Trio präsentiert am 15. Oktober, 19 Uhr, „Meisterwerke jüdischer Komponisten für Klaviertrio“. Mit dem 1. Klaviertrio op.49 von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) erklingt eines der beliebtesten und am häufigsten gespielten Werke der klassischen Kammermusik. Es wird ergänzt durch Werke von Louis Lewandowski (1821–1894), Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) und Fritz Kreisler (1875–1962), allesamt Meisterkomponisten des 19. und 20. Jahrhunderts. Alle Veranstaltungen auf dem Jüdischen Kulturschiff sind frei.

Von Swing bis Tango: Das Orchester „The Oskar Strock & Eddie Rosner Orchestra“ spielt am 15. Oktober auf dem jüdischen Kulturschiff MS „Goldberg“ in Eisenhüttenstadt.

Europäische Tag der Restaurierung begangen. Im Mittelpunkt stehen die Passionsdarstellungen im Museum Himmlisches Theater. Deren Restaurierung wird erläutert, Blicke hinter die Kulissen des Museums sind möglich. Am Sonntag, 10 Uhr bis 16 Uhr, wird im Kloster Neuzelle derbegangen. Im Mittelpunkt stehen die Passionsdarstellungen im Museum Himmlisches Theater. Deren Restaurierung wird erläutert, Blicke hinter die Kulissen des Museums sind möglich. Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung lädt im Kreuzgang des Klosters in einem Schnupperkurs dazu ein, historische Restaurierungstechniken selbst auszuprobieren. Der Eintritt ist frei.

Spanische Barockmusik

Studenten der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin geben am Sonntag ein Spanisches Barockkonzert im Kloster Neuzelle. Im Refektorium spielen sie ab 16 Uhr Musik des spanischen Barock. Eintrittskarten kosten 12 Euro, für Schüler 6,50 Euro.