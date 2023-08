In einigen Gemeinden der Tesla-Region scheint es wegen der zwei Abwahlanträge gegen die Führungsriege des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) kräftig zu rumoren – so beispielsweise in Schöneiche. Dessen Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) hatte sich in der vergangenen Woche als Initiator...