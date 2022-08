Die Aussicht, im Sommer ein neues Domizil am Peetzsee-Sandstrand in Grünheide beziehen zu können, hat die Rettungsschwimmer der DLRG zuversichtlich in die Badesaison 2022 starten lassen. Dank diverser Provisorien haben sie trotz aller Kompromisse den Badebetrieb an den Wochenenden abgesichert – ...