Eileen Albin geht es wie jeder anderen Mutter auch: Sie will nur das Beste für ihr Kind. Und weil das so ist, lässt sie gerade nichts unversucht, damit ihr „Löwe“ Tom, wie sie ihren Sohn nennt, diesen „blöden Blutkrebs“ besiegt, gegen den er seit Mai kämpfen muss. „Er ist ein Kämpfer, aber allein schafft er es nicht“ sagt die 38-jährige Woltersdorferin.

Mit Hilfe der DKMS hat sie bereits einen Aufruf gestartet, sich für eine lebensrettende Stammzellenspende registrieren zu lassen. Auch die MOZ hat darüber berichtet. Doch das allein reicht nicht. Die Familie ist in diesen schweren Zeiten auch auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Spendenaktion über Plattform „betterplace.me“

„Mein Konto ist im Tief, es fallen viele Kosten an und der Junge braucht ja auch was Essen“, gibt Eileen Albin offen Auskunft über ihre aufwühlende Situation. Daher hat sie nun unter dem Slogan „Tom! Der Löwe, der gegen die Leukämie kämpft“ zusätzlich eine Spendenaktion auf der Online-Plattform „betterplace.me“ initiiert und eine Instragram-Seite eingerichtet – in der Hoffnung, dass sich auch auf diese Weise Unterstützer finden. „Jeder Beitrag zählt“, sagt die gelernte Steuerfachangestellte.

Chemotherapie muss abgebrochen werden

Was ihren Tom (Sternzeichen Löwe) und dessen Kampf gegen die Leukämie angeht, so gab es jüngst einige Rückschläge zu verkraften. „Es geht ihm nicht gut gerade.“ Vor Kurzem war der 12-Jährige noch in Behandlung in der Onkologie des Helios-Klinikum Berlin-Buch, zur Chemotherapie. Doch die Ärzte mussten die Behandlung zum dritten Mal abbrechen. „Die Blutwerte waren schlecht“, sagt die Mama. Er sei zu schwach dafür gewesen.

Eine Stammzellspende kann Leben retten: Tom (12) aus Woltersdorf will wieder gesund werden.

Umso mehr ruht ihre Hoffnung nun darauf, dass eine Knochenmarkspende möglich ist. Dazu wird im Moment sein Hirnwasser in einem Forschungsinstitut in Köln geprüft. Bis Ende der Woche soll es dazu Neuigkeiten geben. Auch der erneute Versuch einer Chemotherapie steht im Raum.

Einfache Registrierung für Stammzellspende über DKMS

Um weiterleben zu können, braucht Tom einen „genetischen Zwilling“. Nach Angaben der DKMS finden zwar nur neun von zehn Patientinnen und Patienten einen passenden Stammzellspender, doch mit jeder Registrierung wachsen die Chancen, nicht nur für den Jungen aus Woltersdorf. Und die Registrierung ist relativ simpel. Einzige Voraussetzung: Man sollte zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sein.

Trifft das zu, kann man sich auf der Internetseite der DKMS mit nur wenigen Klicks ein Registrierungsset mit der Post nach Hause liefern lassen. Enthalten sind darin drei medizinische Wattestäbchen. Mit denen wird ein Wangenschleimhautabstrich gemacht, anschließend gehen die Wattestäbchen mit der Post zurück. In einem Labor können dann die Gewebemerkmale bestimmt werden.

Tom kam 12 Wochen zu früh auf die Welt

Mehr als 150 Menschen haben sich wegen Tom bereits neu bei der DKMS registriert. „Das ist ein gutes Zeichen“, freut sich Eileen Albin und berichtet, dass Tom es nie leicht im Leben gehabt habe. Er kam als Frühchen zur Welt, 12 Wochen vor dem Termin, musste also schon im Säuglingsalter sein Löwenherz zeigen und sich ins Leben kämpfen. Als er zwei war, wurde bei ihm dann Asperger-Autismus diagnostiziert. Nun der Blutkrebs.

Die Diagnose hatten er und die Familie vor sechs Wochen erhalten, Mitte Mai. Schon seit März war Tom ständig krank, litt an hohem Fieber. Als nichts mehr half, ging es in die Notaufnahme. Dort stand nach einigen Tests fest: Tom leidet an akuter Leukämie.

„Er hatte schon viel Pech im Leben, nun soll er Glück haben“, gibt seine Mutter sich zuversichtlich.

Burgdorf-Schule in Fürstenwalde unterstützt Kampagne

Was ihr und ihrem Sohn Kraft gibt, ist die große Unterstützung. Auf dem Sozialen Netzwerk Facebook wurden die Registrierungsaufrufe zigfach geteilt. Auch die Burgdorf-Schule in Fürstenwalde, die Tom besucht, unterstützt die Kampagne. „Das ist ganz toll. Wir sind dankbar für jede Hilfe.“

Hier geht es zur Spendenaktion „Tom! Der Löwe der gegen die Leukämie kämpft“ auf dem Online-Portal „betterplace.me“