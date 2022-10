Die Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin gleicht derzeit einer Großbaustelle. Auf dem Schulhof stehen mehrere Baucontainer, im Foyer hängen weiter Absperrbänder der Polizei. Der Heizungskeller ist kohlrabenschwarz, in einem der Treppenaufgänge ist Ruß an den Wä...