Die Spannung steigt: Am 26. September steht in Woltersdorf – genau wie im angrenzenden Berlin – ein Superwahlsonntag an. Neben der Besetzung des Bundestags wird außerdem eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gesucht. Und die große Frage ist: Gibt es direkt am Sonntag eine En...