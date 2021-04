Kurios, aber wahr: Bei Möbel-Höffner in Waltersdorf im benachbarten Landkreis Dahme Spreewald kann man sich seit Kurzem auf Corona testen lassen. Das Unternehmen bietet die Tests in seinem derzeit stillgelegten Restaurant an, teilte die Gemeinde Schönefeld mit.

Keine Terminvereinbarung notwendig

Interessierte können das Angebot für kostenlose Schnelltests während der Öffnungszeiten des Möbelkaufhauses von Montag bis Samstag zwischen 10 bis 19 Uhr nutzen. Freitags ist die Teststelle sogar bis 20 Uhr geöffnet.

Eine Terminvereinbarung sei nicht nötig, heißt es. Der Einlass erfolge über einen gesonderten Check-In-Schalter, der auch Click-and-Meet-Gästen zur Verfügung stehe. Dort werden alle relevanten Daten erfasst.

Inzidenz in LDS niedriger als in LOS

Corona in Oder-Spree Bürgermeister von Erkner appelliert an Disziplin über Ostern Erkner Sollte das Möbelhaus schließen müssen, weil die Inzidenz im Kreis zu hoch ist, soll nach Alternativen gesucht werden. Das könnte zum Beispiel eine Container-Lösung vor dem Möbelhaus sein.

Im Moment liegt der Inzidenz-Wert im Landkreis Dahme-Spreewald bei 98,4 (Stand 31. März 2021) und damit unter dem kritischen Wert von 100. Anders ist es in Oder-Spree, hier liegt der Wert aktuell bei 166,7.