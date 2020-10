In der Kita „Rappelkiste“ in Neu Zittau hat es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Wie der Bürgermeister von Gosen-Neu Zittau, Thomas Schwedowski (SPD), am Sonnabend mitteilte, ist eine Erzieherin der Kindertagesstätte erkrankt.

Die betroffene Person sei für die Betreuung von Frühschulkindern zuständig. 33 Kinder wurden am Freitag vorsorglich nach Hause geschickt. „Am Montag gibt es eine mobile Teststation“, erklärte Schwedowski. Das Gesundheitsamt werde die Eltern der Kinder anschreiben. Schwedowski hofft, dass die Kinder selbst nicht betroffen sind.

Mobile Corona-Teststation kommt