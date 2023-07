In Woltersdorf an der Schleuse sind zurzeit um die 30 Läden und Einzelhandel-Geschäfte ansässig. Die Versorgung ist allerdings noch nicht perfekt, so fehlen beispielsweise ein Bio-Supermarkt und eine Drogerie. Dies hatten zumindest Woltersdorfer bemängelt, die an den öffentlichen Beteiligungsru...