2,18 Euro für den Liter Diesel, 2,09 für den Liter Super – das waren die durchschnittlichen Spritpreise am Dienstagvormittag in Erkner. Sie lagen damit zwar etwas niedriger als in der Vorwoche, allerdings nur geringfügig. Für Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, bleibt die Fahrt zur Tankst...