Die Faszination American Football hat offenbar auch die Jüngsten in der Region erreicht. Die Erkner Razorbacks haben vor einem Dreivierteljahr begonnen, Kinder zum Training ins Stadion am Dämeritzsee einzuladen. Waren es anfangs 4, sind es inzwischen gut 30, die Spaß an der Sportart gefunden haben.