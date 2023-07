Am Sonntagnachmittag, 30. Juli, hat es am Bahnhof Erkner erneut eine handfeste Auseinandersetzung gegeben. Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und die Polizei alarmiert. Obwohl vom verletzten Opfer der Tat zunächst jede Spur fehlte, gelang es den Beamten noch einen mutmaßlich Tatverdächtigen festzunehmen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, waren Rettungskräfte und Polizei zunächst gegen 14.30 Uhr zum Bahnhofvorplatz nach Erkner gerufen worden. „Dort waren zwei Männer offensichtlich in einen Streit geraten, der letztlich eskalierte“, so die Polizei.

25-jähriger beleidigt Polizisten und Passanten

Einer der beiden Kontrahenten ist dabei verletzt worden. Nach Angaben mehrerer Zeugen soll er mit einem blutüberströmten Gesicht in Richtung Busbahnhof davon gelaufen sein. „Zwar floh der 57-Jährige vom Ort des Geschehens, ist aber später in der Julius-Rütgers-Straße entdeckt worden“, so der Polizeisprecher. Er konnte von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Mann, wurde auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Erkner festgenommen. Der Mann hatte noch Passanten und die eingesetzten Polizisten beleidigt, ehe er ins Polizeigewahrsam in Fürstenwalde kam. „Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren“, so der Polizeisprecher.

Nicht der einzige Vorfall am Bahnhof Erkner