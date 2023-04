Polizisten der Polizei Brandenburg haben am Bahnhof in Erkner einen Mann und eine Frau kontrolliert. Der 29-Jährige und seine 33-jährige Begleiterin hatten laut Zeugenberichten kurz zuvor am Donnerstagmorgen (20. April) am Bahnhof mit Waffen hantiert. Bei einer Überprüfung fanden die Beamten dann zwei geladene Schreckschusswaffen. Bei einer näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass keiner der beiden einen dazu erforderlichen Waffenschein besitzt. Der 29-Jährige hatte außerdem „betäubungsmittelähnliche Substanzen“ bei sich, heißt es in der Polizeimeldung. Beide seien der Polizei bereits bekannt. Ein Alkoholtest ergab 2,13 sowie 1,39 Promille.