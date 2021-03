Was das Projekt, in Freienbrink ein Rettungszentrum zu etablieren, anbelangt, will zumindest ein Teil der Grünheider Gemeindevertreter auf die Bremse treten. Im Hauptausschuss am Donnerstagabend wurde deutlich: Sowohl das Bürgerbündnis als auch die AfD fühlen sich „zeitlich unter Druck gesetzt...