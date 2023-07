Die Stadt Erkner hat einen neuen Feuerwehrchef. Er heißt René Rieck und ist im Rahmen des jüngsten Hauptausschusses durch Bürgermeister Henryk Pilz um neuen Stadtbrandmeister von Erkner ernannt worden. Damit endet in der Feuerwehr auch die 30-jährige Ära des bisherigen Feuerwehr-Oberhauptes. Bisher war Frank May in Erkner als führender Feuerwehr-Chef eingesetzt und hielt dei Fäden zusammen.

Auch als es während der Corona-Pandemie schwieriger wurde, Ausbildungen durchzuführen. Das hatte vielerorts für große Lücken in den Reihen der Feuerwehr gesorgt, doch in Erkner ließ man sich davon nicht demotivieren.

Dank an scheidenden Feuerwehr-Chef Frank May

Henryk Pilz danke ihm deshalb ganz besonders und hofft darauf, dass sein Wissen der Feuerwehr erhalten bleibt.

Seit drei Jahrzehnten hielt Frank May (Mitte) die Feuerwehr in Erkner als Stadtbrandmeister zusammen.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Mit der Ernennung des neuen Amtsbrandmeisters endet seine Amtszeit offiziell am 1. Juli, dann übernimmt sein jüngerer Kamerad René Rieck die Führungsspitze. „Ich bleibe der Feuerwehr in Erkner weiterhin erhalten und werde mein Wissen weiter geben“, betonte May noch.

René Rieck jetzt an der Feuerwehr-Spitze

Mit der Zustimmung des Kreisbrandmeisters von Oder-Spree, Klaus-Peter Schulz, und der Zustimmung seiner Feuerwehrkameraden aus Erkner ist René Rieck zum Nachfolger von Frank May ernannt worden. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Rieck und ein weiterer Feuerwehr-Mann auf die Stelle des Stadtbrandmeisters beworben. Carsten Rieleit wurde erneut zum Stellvertreter ernannt und behält damit sein Amt als zweiter Mann in der Erkneraner Feuerwehrspitze.

Henryk Pilz überreicht die Urkunden zur Ernennung an René Rieck und Carsten Rieleit.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Überraschend kommt der Wechsel in der Führungsriege der Erkneraner Feuerwehr nicht: May hatte bereits angekündigt, sein Amt niederlegen zu wollen. Zuletzt hatte sich die Entscheidung auf einen Nachfolger durch Corona aber verzögert.

Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür ein