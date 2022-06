Das Thermometer klettert in die Höhe, aber es steht ein Trainingslauf an. Man kommt durchgeschwitzt von der Arbeit, aber die fürs Fitnessstudio gepackt Tasche mahnt. Die Radtour wird zur schweißtreibenden Angelegenheit, der kühle See lockt. Wer es im Alltag sportlich mag, fragt sich dieser Tage,...