Eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Ex-Partnerin hat in der Ulmenstraße in Hönow am Sonntag zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost mitteilte, handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen familiären Streit, der in Gewalt endete.

Demnach soll der 54-jährige Mann seine ehemalige Lebensgefährtin während der Auseinandersetzung mit einem Fahrradschloss geschlagen und im Gesicht verletzt haben.

Die 37-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen, medizinisch versorgt werden musste sie nicht. Die Frau trug während des Angriffs den gemeinsamen einjährigen Sohn auf dem Arm, der unverletzt blieb.

Anwohner bekamen den Streit mit und gingen dazwischen. Sie waren es dann auch, die die Polizei informierten. Der mutmaßliche Schläger war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.