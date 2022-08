Es gibt in der Stadt Erkner aktuell einige Bauprojekte, die vorangehen. Zum Beispiel an der Löcknitz, am östlichen Ortseingang. Dort entstehen mehrere Wohnhäuser und ein Restaurant . Mitten im Zentrum, am Bahnhofskreisel, wird zudem das ehemalige Post-Dienstgebäude saniert und umgebaut , inklusive...