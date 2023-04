Kritik an geplantem Wohngebiet „Unsal“ mit bis zu 400 Wohnungen

Immobilien in Grünheide

Die Gemeinde Grünheide plant in Hangelsberg ein Wohngebiet „Unsal“ mit Potenzial für bis zu 800 Menschen. Der Ortsbeirat hat dies mehrfach abgelehnt. Die Verwaltung will dennoch bauen lassen, was heftige Kritik erntet.