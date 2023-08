In der Gemeinde Woltersdorf, am Stadtrand von Berlin, ist der Wohnraum nicht erst seit der Tesla-Ansiedlung in der Nachbarschaft knapp bemessen. Angebote für Wohnungen zur Miete oder auch Wohneigentum zum Kauf sind rar. Und kaum sind sie auf dem Markt, sind oft auch schon wieder weg.

Auch deshalb gi...