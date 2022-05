In der Gigafactory in Grünheide bei Berlin läuft nicht nur die Produktion langsam hoch, auch bei der Mitarbeiter-Gewinnung schaltet das Unternehmen Tesla einen Gang höher. Nach MOZ-Informationen hat es in den letzten Wochen zahlreiche Rekrutierungstage gegeben. Dabei bildeten sich, wie Augenzeuge...