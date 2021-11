Es war aufregend, es war spannend, was sich am Samstagabend in der Aula des Carl-Bechstein-Gymnasiums in Erkner abspielte. Auf alle Fälle aber war es einmalig schön. Nach der coronabedingten Absage des Heimatfestes gab es in Erkner in diesem Jahr eine digitale Show: „Hallo Erkner – It´s Showt...