Photovoltaik in Oder-Spree

Wärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Bürgerenergie – zu all diesen Themen informiert der Klimabeirat Schöneiche in der kommenden Woche bei einer Veranstaltung mit vielen Fachleuten. Was bringen Solarzellen auf dem eigenen Dach für kühle Rechner? Diese und andere Fragen stellten wir Wolfgang Wittmer vom Klimabeirat Schöneiche.