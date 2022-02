Erkner kämpft weiter mit Vandalismus-Problemen. Ein Mülleimer und ein Wegweiser, die in der Löcknitz schwimmen oder rausgerissene Solar-Module am Wupatz‘ Lehrpfad – das alles gab es in jüngster Vergangenheit schon an Schandtaten im Stadtgebiet. Nun hat es – mal wieder – die öffentliche ...