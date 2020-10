Am 13. Oktober kam der Fahrer eine PKW Ford gegen 9 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Grünheide und der A10 nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kam an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer und zwei Insassinnen wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Ford musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straße war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Schaden beträgt ca. 12.000 Euro.