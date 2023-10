Reisende und Pendler, die die Berliner S-Bahn nutzen, müssen sich für fast zwei Wochen auf Einschränkungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten im Bereich der Stadtbahn. Am Ostbahnhof sollen Gleise gebaut, am Alexanderplatz Weichen erneuert werden. Die Folge: Ausfälle, Schienenersatzverkehr (SEV) und Taktänderungen.

Wie die Bahn mitteilte, besteht wegen der Bauarbeiten vom 26. Oktober, 4 Uhr, bis 6. November, 22 Uhr, kein Zugverkehr zwischen den Haltestellen Ostbahnhof und Friedrichstraße. Betroffen davon sind zahlreiche Linien, darunter die S3 ab Erkner und die S5 ab Strausberg Nord

Verstärkerfahrten der S3 ab Karlshorst fallen aus

Während der Sperrung verkehrt die S3 zwischen Erkner und Ostbahnhof sowie Friedrichstraße und Spandau. Auf dem Abschnitt Erkner/Friedrichshagen und Warschauer Straße werde ein 10-Minutentakt angeboten. Die Verstärkerzüge zwischen Karlshorst und Ostbahnhof, die sonst von Montag bis Freitag im Einsatz sind, fahren dagegen nicht.

Die S5 verkehrt nach Bahn-Angaben während der Bauarbeiten lediglich zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof, ab 22 Uhr zwischen Strausberg Nord/Strausberg nach Warschauer Straße. Bis 22 Uhr werde ein 10-Minutentakt auf dem Abschnitt Hoppegarten/Mahlsdorf bis Warschauer Straße angeboten. Auch dort fallen die Verstärkerzüge (Mahlsdorf-Ostbahnhof) aus.

Regionalzüge des RE1, RE2, RE7 und auch U5 nutzen

Einschränkungen gibt es auch auf weiteren Linien, darunter neben der S75 und S9 auch bei der S7, die zwischen Ahrensfelde und Potsdam verkehrt. Auch für die Züge dieser Linien ist am Ostbahnhof zunächst Schluss.

Für alle Linien gilt: Neben dem Schienenersatzverkehr, der durch Busse erfolgt, können Fahrgäste zwischen Ostbahnhof, Alexanderplatz, Friedrichstraße, Berlin Hauptbahnhof und Zoologischer Garten auch die Regionalbahn nutzen. Möglich sind die Linien RE1, RE2, RE7, RE8 und RB23. Zwischen Lichtenberg, Frankfurter Allee, Alexanderplatz und Berlin Hauptbahnhof kann zudem die U-Bahn der Linie U5 genutzt werden, zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten die U2. Zur weiträumigen Umfahrung empfiehlt die Bahn auch die Nutzung des S-Bahn-Rings (S41/S42).

Der Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße erfolgt an folgenden Haltepunkten: Ostbahnhof (Einstieg Am Ostbahnhof) <> Jannowitzbrücke (Alexanderstraße) <> Alexanderplatz/Grunerstraße (Halt in Fahrtrichtung Friedrichstraße neben dem bcc, Halt in Fahrtrichtung Ostbahnhof in der Alexanderstraße) <> Alexanderplatz/Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße) <> Tram-/Bushaltestelle „Spandauer Straße/Marienkirche“ (Halt für S-Bhf. Hackescher Markt) <> Friedrichstraße (Einstieg Reichstagsufer vor Neustädtische Kirchstraße).