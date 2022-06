Ein 16-Jähriger greift an: Am Donnerstagabend warf ein Jugendlicher mit Schottersteinen nach einer vierköpfigen Gruppe am S-Bahnhof Friedrichshagen in Berlin . Zuvor soll ihn ein 36-Jähriger aus der Gruppe geschlagen haben. Die Gründe? Aktuell noch unklar. Der Jugendliche entfernte sich nach der ersten Attacke zunächst vom Bahnhof, kehrte aber mit Schottersteinen zurück. Laut Zeugenaussagen soll der 16-Jährige anschließend mit den Steinen in Richtung der Gruppe geworfen haben. Ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde durch die Attacke am rechten Handrücken und am linken Fußgelenk verletzt.