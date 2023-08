Autofahrer müssen auf dem östlichen Berliner Ring mit Stau rechnen. Betroffen ist erneut die A10 auf Höhe der Gigafactory Grünheide bei Tesla. Hier wird die Autobahn wegen Brückenbauarbeiten an der Anschlussstelle Freienbrink diesmal in Fahrtrichtung Süden (Dreieck Spreeau) gesperrt. Die Sperrung erfolgt am Sonntag, 3. September, in der Zeit von 6 bis 20 Uhr.

Diesmal ist auch eine Umleitung notwendig, wie der zuständige Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte. Dazu wird der Verkehr auf der A10 zunächst an der Anschlussstelle Erkner abgeleitet.

Von Erkner über L38 und L23 nach Freienbrink

Von Erkner aus wird die Umleitung dann über die Landesstraße L38 und L23 zur Anschlussstelle Freienbrink geführt. Dort geht es zurück auf die Autobahn in Richtung Dreieck Spreeau.

Grund für die Sperrung der A10 ist der Abbau des Traggerüstes an der neuen Brücke, die über die Autobahn führt. Sie wird im Zuge der Tesla-Ansiedlung errichtet und schließt direkt an die bereits fertig ausgebaute L38 an.

Stau vor Tesla über 4 Kilometer

Bereits Ende August wurde das Traggerüst über der Fahrbahn der A10 Richtung Norden abgebaut. Damals war keine Umleitung nötig, der Verkehr wurde stattdessen an der Anschlussstelle in Freienbrink über die Auf- und Abfahrten geführt. Dennoch bildeten sich zwischenzeitlich Staus von 4 Kilometer Länge

Auch diesmal müssen Autofahrer auf der A10 im Bereich von Tesla erheblich mehr Zeit einplanen. Mit Verzögerungen ist auch auf den Umleitungsstrecken (L38/L23) zu rechnen.