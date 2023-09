Die Ermittlungen zu dem Fund eines Toten in Gosen-Neu Zittau (Oder-Spree) dauern weiterhin an. Inzwischen konnte die Identität des mutmaßlich getöteten Mannes festgestellt werden. Die Ermittler der Mordkommission bitten weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung, vor allem aus Gosen, Neu-Zittau und Erkner werden Zeugen gesucht.

Bei dem mutmaßlichen Opfer eines Tötungsdeliktes soll es sich demnach um den 21-jährigen Fahrzeughalter handeln, das teilte Polizeisprecher Roland Kamenz auf Nachfrage der MOZ mit.

Auch zum Fahrzeug konnte der Polizeisprecher nähere Angaben machen. „Es handelte sich um ein schwarzes VW Beetle Cabrio“, so Kamenz. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die Sonntagnacht (3. September) etwas rund um die Seestraße in Gosen beobachtet haben.

Zudem interessiert die Ermittler, wo das Auto zuvor unterwegs gewesen war, bevor es in Flammen aufging. „Wir suchen auch nach Zeugen, die das Fahrzeug zuvor im Bereich Gosen, Neu-Zittau und Erkner gesehen haben“, fügte der Polizeisprecher noch hinzu.

Gesucht werden Zeugen, die am Samstag (2. September) bis zum Morgen des 3. September etwas bemerkt haben, was mit dem Brand in Verbindung stehen könnte.

Zuvor hatte man den 21-Jährigen leblos in seinem Auto aufgefunden , nachdem der VW Beetle vor den Toren der Kleingartenanlage „Am Kappstrom“ in Flammen aufgegangen war.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Gosen konnten das Fahrzeug zwar löschen, ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Dabei hatte man die Überreste des Toten gefunden. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab danach Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt.

Die Kleingartenanlage befindet sich unmittelbar am Dorfkern in Gosen, ist aber etwas abgelegen. Zu der Kleingartenanlage führt eine schmale Schotterstraße, die von der Seestraße abgeht.

Wohnhäuser oder Grundstücke grenzen nicht an. Auch Kleingärtner sind in der Nacht selten in der Anlage unterwegs. Im Jahr 2022 hatte eine Reihe von Bränden in der Umgebung der Kleingartenanlage für Unruhe gesorgt.