In Erkner schlummern so einige Altlasten im Boden und Grundwasser, die einer Erhöhung der Trinkwasserentnahme durch den Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) entgegenstehen. In diesem Zusammenhang gibt es, wie berichtet , Vorwürfe, dass das brandenburgische Umweltministerium nicht alles für die Sa...