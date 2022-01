Am Neujahrstag kam es auf der Autobahn A10 in den Morgenstunden zu einem folgenschweren Unfall. Wie die Polizei am Montag, 3. Januar, mitteilte, war ein Mann gegen 6.15 Uhr auf dem Berliner Ring mit seinem Mazda in Richtung Autobahndreieck Spreeau unterwegs gewesen. Zwischen Rüdersdorf und Erkner kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend zur rechten Seitenschutzplanke, die er durchbrach.