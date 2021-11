Am Freitagabend (12. November) hat es auf das historische Bahnhofsgebäude Hangelsberg erneut einen Angriff aus blinder Zerstörungswut gegeben. Sieben Fenster sind durch Steinwürfe zu Bruch gegangen. Die Vereinsmitglieder, die sich seit Jahren um den Erhalt und die Sanierung des Fachwerkhauses bemühen und schon viel Kraft und Geld in das Projekt hineingesteckt haben, sind fassungslos. „Was soll das? Wer ist so destruktiv, um an diesem Gebäude seine Wut auszulassen? Wir sind wieder enttäuscht und entmutigt“, heißt es auf der Vereinshomepage.

Zeugen der Zerstörungswut gesucht

Da sich der Akt von Vandalismus Vereinsrecherchen zufolge gegen 18 Uhr abgespielt haben muss, besteht die Hoffnung, dass es Zeugen gibt. „Hinweise können gern an uns oder die Polizei gegeben werden“, sagt die Vereinsvorsitzende Dörte Brosch. Die Straftat sei angezeigt.