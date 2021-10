„Mit so einem guten Ergebnis habe ich nicht unbedingt gerechnet“, bekennt Christian Strauch, Woltersdorfs neuer Bürgermeister in spe. Mit 63,7 Prozent der Stimmen übertraf er in der Stichwahl am Sonntag (10. Oktober 2021) das Ergebnis seiner Mitbewerberin Mandy Schaller (36,3 Prozent) um Läng...