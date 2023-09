Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) versorgt den US-Elektroautobauer Tesla durch einen Vertrag jährlich mit 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist etwa ein Fünftel der aktuellen Trinkwasserförderung des WSE. Nach Unternehmensangaben benötigt der US-Auto-Elektrobauer für die beantragte Erweiterung des Werks durch Wiederaufbereitung kein zusätzliches Wasser.

„Grundlegend sei das Vertrauen zerstört“, sagt Scharnke. Das Verhältnis zwischen der Verbandsführung und den Bürgermeistern, den übergeordneten Behörden sei seit geraumer Zeit belastet und unter anderem durch mehrere Gerichtsverfahren und lancierte Presseartikel nicht mehr von Kooperation, sondern von Konfrontation gekennzeichnet.

Auch die Gemeinde Schöneiche fordert eine personelle Neuausrichtung an der Spitze des WSE. Der Versorger könne die vor ihm liegenden großen Herausforderungen mit der jetzigen Verbandsspitze nicht bewältigen, zeigt sich Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) überzeugt. Es fehlten Strategie und Konzepte für eine langfristig sichere Trinkwasserversorgung und eine nachhaltige Abwasserentsorgung. Für Schöneiche geht es konkret um ein geplantes Gymnasium. Dafür erhält die Gemeinde keine Versorgungszusage vom WSE.

Doch wie lässt sich die Versorgung der Menschen und die von Industrie und Gewerbe künftig vereinbaren, wenn die Ressource Wasser in Brandenburg so knapp ist? Jedenfalls nicht mit einer Abwahl der WSE-Spitze , findet Linke-Fraktionschef Sebastian Walter. Für ihn ist die Landesregierung in der Verantwortung. Sie lasse die Kommunen mit dieser Situation alleine. „Es müssen dringend Abstimmungsprozesse zwischen den Kommunen und den Wasserverbänden initiiert werden, bei denen das Land eine Steuerungsfunktion einnimmt“, fordert er.