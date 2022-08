Die Bürgerinitiative Lennépark lädt die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt zur 12. Kleinen Parknacht am Samstag (20.8.) von 16 bis 21.30 Uhr in den Südbereich des Lennéparks in Frankfurt (Oder) ein. Mehr als 250 Ehrenamtler haben sich zum musikalischen Abendspaziergang ein vielfältiges Programm einfallen lassen.